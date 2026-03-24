Китай создаёт «подводную карту войны» на фоне соперничества с США

Как сообщает Reuters, Китай активно ведёт масштабное картографирование океанского дна, что, по мнению экспертов, связано с подготовкой к возможному подводному противостоянию с США.

По данным агентства, Пекин задействует десятки исследовательских судов и развёртывает подводные сенсоры для сбора данных в Тихом, Индийском и Арктическом океанах. Эти исследования позволяют более эффективно использовать подводные лодки, а также отслеживать перемещения потенциального противника.

Отмечается, что полученная информация может дать Китаю стратегическое преимущество в условиях возможного конфликта, особенно в сфере подводных операций, которые считаются одним из ключевых элементов современной войны.

Эксперты подчёркивают, что подобные действия усиливают конкуренцию между крупнейшими мировыми державами и отражают растущее значение подводной инфраструктуры и морских коммуникаций для глобальной безопасности.