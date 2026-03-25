 Израиль и США ударили по АЭС «Бушер» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

First News Media00:00 - Сегодня
Израиль и США нанесли новый удар по АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана, станция не пострадала, жертв среди персонала также нет, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

По ее данным, снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, технические сбои также не фиксируются.

Впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС "Бушер" в Иране был нанесен вечером 17 марта. О произошедшем Иран оповестил МАГАТЭ, глава которого, Рафаэль Гросси, призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

Поделиться:
553

Актуально

В мире

В мире

В мире

В мире

В мире

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 00:00

24 / 03 / 2026, 23:50

24 / 03 / 2026, 23:40

24 / 03 / 2026, 23:20

24 / 03 / 2026, 23:15

24 / 03 / 2026, 23:00

24 / 03 / 2026, 22:40

24 / 03 / 2026, 22:20

24 / 03 / 2026, 22:00

24 / 03 / 2026, 21:40

24 / 03 / 2026, 21:20

24 / 03 / 2026, 21:00

24 / 03 / 2026, 20:40

24 / 03 / 2026, 20:20

24 / 03 / 2026, 20:00

24 / 03 / 2026, 19:50

24 / 03 / 2026, 19:33

24 / 03 / 2026, 19:30

24 / 03 / 2026, 19:15

24 / 03 / 2026, 19:00
Все новости
1news TV

17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40