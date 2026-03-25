Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Израиль и США нанесли новый удар по АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана, станция не пострадала, жертв среди персонала также нет, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

По ее данным, снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, технические сбои также не фиксируются.

Впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС "Бушер" в Иране был нанесен вечером 17 марта. О произошедшем Иран оповестил МАГАТЭ, глава которого, Рафаэль Гросси, призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.