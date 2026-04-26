 Трамп подтвердил переговоры с Путиным и Зеленским по Украине | 1news.az
Трамп подтвердил переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

First News Media20:47 - Сегодня
Трамп подтвердил переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что ведет активный диалог с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с целью урегулирования военного конфликта.

Трамп охарактеризовал текущие контакты как «хорошие переговоры», однако отказался раскрывать детали обсуждаемых инициатив или точные даты последних звонков. Американский лидер подчеркнул, что его администрация работает над разрешением ситуации между Россией и Украиной и выразил надежду на скорый успех.

Напомним, что последний официально подтвержденный телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта 2026 года и длился около часа. Тогда стороны обсуждали не только украинское урегулирование, но и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Белый дом обозначил июнь 2026 года как крайний срок для достижения сторонами всеобъемлющего мирного соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен «премии Герники за мир и ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Политика

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Удержать марку лучших в Европе

В мире

Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме

Названа причина возвращения Арагчи в Пакистан

Стрельба в Вашингтоне не изменила планы визита Карла III - заявление

Трамп признался, что сильно разочаровался в НАТО

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Мир на Южном Кавказе - это решительный ответ кругам, пытающимся разжечь вражду - МИД Турции

Турецкий парламент одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет

Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

Азербайджанские военнослужащиеотбыли в Турцию на учения «EFES-2026»,

Сегодня, 23:30

Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме

Сегодня, 23:15

Названа причина возвращения Арагчи в Пакистан

Сегодня, 23:05

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:50

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

Сегодня, 22:42

Стрельба в Вашингтоне не изменила планы визита Карла III - заявление

Сегодня, 22:30

Трамп признался, что сильно разочаровался в НАТО

Сегодня, 22:12

Трамп утверждает, что США обсуждают с Ираном вывоз ядерных материалов

Сегодня, 21:44

Азербайджанские гребцы завоевали медали на международном турнире в Италии

Сегодня, 21:36

Франция поддержала дипломатический путь урегулирования между США и Ираном

Сегодня, 21:16

Азербайджанский боксер завоевал золото на Кубке мира

Сегодня, 21:05

«Карабах» разгромил «Нефтчи» в гостевом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 20:55

Трамп подтвердил переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

Сегодня, 20:47

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:31

Трамп пообещал скорое завершение войны, пригнозив Ирану ударом по нефтяным объектам

Сегодня, 20:10

СМИ: В КНР создали крупнейший танкер для перевозки СПГ

Сегодня, 19:40

Арагчи прибыл в Исламабад, затем направится в Москву - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:24

Трамп: Инцидента со стрельбой не произошло бы, если бы в Белом доме был сооружен безопасный бальный зал

Сегодня, 19:01

Ильхамия Рза: «Это и есть реформа телевидения?»

Сегодня, 18:55

В ДТП в Джалилабаде пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50