Трамп подтвердил переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что ведет активный диалог с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с целью урегулирования военного конфликта.

Трамп охарактеризовал текущие контакты как «хорошие переговоры», однако отказался раскрывать детали обсуждаемых инициатив или точные даты последних звонков. Американский лидер подчеркнул, что его администрация работает над разрешением ситуации между Россией и Украиной и выразил надежду на скорый успех.

Напомним, что последний официально подтвержденный телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта 2026 года и длился около часа. Тогда стороны обсуждали не только украинское урегулирование, но и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Белый дом обозначил июнь 2026 года как крайний срок для достижения сторонами всеобъемлющего мирного соглашения.