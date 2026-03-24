Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

Как сообщает The Wall Street Journal, на фоне эскалации ситуации в Персидском заливе союзники США — Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты — всё ближе к тому, чтобы присоединиться к боевым действиям против Иран после того, как Тегеран нанес удары по их территории и энергетической инфраструктуре.

Издание отмечает, что Эр‑Рияд и Абу‑Даби рассматривают возможность более активного участия в военных операциях, включая использование своих баз для координации с союзниками, и усиливают военное сотрудничество с Вашингтоном. Такая стратегия направлена на предотвращение дальнейших ударов со стороны Ирана и на укрепление региональной безопасности.

Согласно WSJ, решения о подключении к конфликту пока находятся на стадии обсуждения, однако ситуация остаётся крайне напряжённой, и любой шаг может повлиять на динамику региона.