 Турция убеждает арабские страны не вступать в войну с Ираном - СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Турция убеждает арабские страны не вступать в войну с Ираном - СМИ

First News Media16:00 - Сегодня
Турецкие дипломаты ведут активные консультации с арабскими государствами, которые подверглись иранским ударам.

Послы убеждают их воздержаться от прямого военного участия в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на источники в МИД Турции.

По данным агентства, Анкара опасается, что вовлечение арабских стран в боевые действия может спровоцировать полномасштабную региональную войну, которая поставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока. Как отмечают источники, турецкая дипломатия использует свои каналы связи как с Тегераном, так и с арабскими столицами, чтобы не допустить эскалации.

Турция, имеющая тесные экономические и политические связи с рядом арабских стран, рассматривается как потенциальный посредник, способный удержать союзников США от ответных ударов, которые могли бы расширить зону конфликта, пишет медиа. Одновременно Анкара сохраняет каналы коммуникации с Ираном.

По данным Bloomberg, среди стран, которые пытается удержать Турция, — ОАЭ и Саудовская Аравия. Обе страны уже неоднократно заявляли о готовности защищать свои территории, но подчеркивали, что не заинтересованы в эскалации конфликта за пределами своих границ.

В Эр-Рияде и Абу-Даби опасаются, что прямое участие в военных действиях против Ирана может спровоцировать новые удары по их энергетической инфраструктуре, которая является основой их экономики. Анкара, в свою очередь, стремится не допустить превращения конфликта в открытую войну между Ираном и арабскими монархиями, которая могла бы дестабилизировать весь регион.

Поделиться:
347

Все новости
1news TV

18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40