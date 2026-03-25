Сахиба Гафарова встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Чжао Лэцзи отметил, что визит председателя Милли Меджлиса в Китай с целью участия в Боаоском Азиатском Форуме свидетельствует о значимости, которую Азербайджан придает двусторонним отношениям, и его поддержке форума.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что в последние годы под мудрым руководством лидеров двух стран отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Отмечено, что в прошлом году между лидерами Азербайджана и Китая состоялись две встречи, и Всекитайское собрание народных представителей намерено работать с парламентом Азербайджана с целью поддержки данной деятельности глав государств, а также придания отношениям между нашими странами новых измерений.

Сахиба Гафарова отметила, что это ее первый визит в Китай в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Она выразила уверенность в том, что визит будет способствовать дальнейшему расширению отношений между парламентами двух стран и увеличению числа взаимных визитов.

Отметив, что двусторонние связи в последнее время вышли на новый уровень, Сахиба Гафарова заявила, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение укреплению сотрудничества между нашими странами. Была подчеркнута важная роль теплых отношений, взаимного уважения и доверия между лидерами двух стран в развитии партнерства. С.Гафарова напомнила о визитах Президента Ильхама Алиева в Китай в 2025 году и подписании Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ходе государственного визита, состоявшегося в апреле прошлого года.

В ходе беседы также была выражена взаимная поддержка в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила о решительной поддержке Азербайджаном политики «Одного Китая». Она подчеркнула, что Китай, в свою очередь, всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Чжао Лэцзи отметил, что высоко ценит поддержку Азербайджаном политики «Одного Китая», позиции Китая в отношении Тайваня, автономной территории Гонконг и Синьцзян-Уйгурского автономного региона, а также сделанные заявления по данному вопросу. Он также поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан Китая из Ирана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и Китай являются членами Глобального Юга. Чжао Лэцзи сказал, что международная роль Азербайджана неуклонно растет. Он заявил о намерении Китая еще более расширять поддержку Азербайджана и координацию с ним на международном уровне. Было подчеркнуто, что Китай также поддерживает членство Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества и председательство нашей страны в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Далее на встрече было уделено внимание вопросам гуманитарного и культурного сотрудничества. Отмечено, что связи в этой сфере сближают наши народы. Подчеркнув, что две страны успешно реализуют совместные проекты в культурной сфере, спикер Милли Меджлиса высоко оценила сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.

В ходе беседы стороны уделили внимание и межпарламентскому сотрудничеству, отметили, что связи в этой сфере занимают важное место в углублении отношений между нашими странами.

Чжао Лэцзи проинформировал об итогах 14-й сессии Всекитайского собрания народных представителей и принятых на ней решениях, а также о достигнутых Китаем социально-экономических успехах.