Сахиба Гафарова встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - ФОТО

First News Media17:06 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Чжао Лэцзи отметил, что визит председателя Милли Меджлиса в Китай с целью участия в Боаоском Азиатском Форуме свидетельствует о значимости, которую Азербайджан придает двусторонним отношениям, и его поддержке форума.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что в последние годы под мудрым руководством лидеров двух стран отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Отмечено, что в прошлом году между лидерами Азербайджана и Китая состоялись две встречи, и Всекитайское собрание народных представителей намерено работать с парламентом Азербайджана с целью поддержки данной деятельности глав государств, а также придания отношениям между нашими странами новых измерений.

Сахиба Гафарова отметила, что это ее первый визит в Китай в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Она выразила уверенность в том, что визит будет способствовать дальнейшему расширению отношений между парламентами двух стран и увеличению числа взаимных визитов.

Отметив, что двусторонние связи в последнее время вышли на новый уровень, Сахиба Гафарова заявила, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение укреплению сотрудничества между нашими странами. Была подчеркнута важная роль теплых отношений, взаимного уважения и доверия между лидерами двух стран в развитии партнерства. С.Гафарова напомнила о визитах Президента Ильхама Алиева в Китай в 2025 году и подписании Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ходе государственного визита, состоявшегося в апреле прошлого года.

В ходе беседы также была выражена взаимная поддержка в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила о решительной поддержке Азербайджаном политики «Одного Китая». Она подчеркнула, что Китай, в свою очередь, всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Чжао Лэцзи отметил, что высоко ценит поддержку Азербайджаном политики «Одного Китая», позиции Китая в отношении Тайваня, автономной территории Гонконг и Синьцзян-Уйгурского автономного региона, а также сделанные заявления по данному вопросу. Он также поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан Китая из Ирана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и Китай являются членами Глобального Юга. Чжао Лэцзи сказал, что международная роль Азербайджана неуклонно растет. Он заявил о намерении Китая еще более расширять поддержку Азербайджана и координацию с ним на международном уровне. Было подчеркнуто, что Китай также поддерживает членство Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества и председательство нашей страны в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Далее на встрече было уделено внимание вопросам гуманитарного и культурного сотрудничества. Отмечено, что связи в этой сфере сближают наши народы. Подчеркнув, что две страны успешно реализуют совместные проекты в культурной сфере, спикер Милли Меджлиса высоко оценила сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.

В ходе беседы стороны уделили внимание и межпарламентскому сотрудничеству, отметили, что связи в этой сфере занимают важное место в углублении отношений между нашими странами.

Чжао Лэцзи проинформировал об итогах 14-й сессии Всекитайского собрания народных представителей и принятых на ней решениях, а также о достигнутых Китаем социально-экономических успехах.

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии на основе ...

Общество

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с ...

Политика

МЧС России отправит Ирану более 300 тонн лекарств через Азербайджан

Общество

В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

В мире

Иран пригрозил захватить побережье ОАЭ и Бахрейна, если США решатся на сухопутную операцию

Израиль ударил по иранскому порту на Каспии, через который шли поставки в Россию

Власти России хотят ввести полный запрет на экспорт бензина

Стармер заявил, что Британия не может признать КСИР запрещенной организацией

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Иран потребовал компенсации от ОАЭ

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

Последние новости

Салим Муслимов потерял имущество в центре Баку: объект ушёл за 600 тысяч манатов

Сегодня, 18:23

Иран пригрозил захватить побережье ОАЭ и Бахрейна, если США решатся на сухопутную операцию

Сегодня, 18:05

В Национальной библиотеке Венгрии открылся Отдел азербайджанской литературы - ФОТО

Сегодня, 18:00

Израиль ударил по иранскому порту на Каспии, через который шли поставки в Россию

Сегодня, 17:41

Власти России хотят ввести полный запрет на экспорт бензина

Сегодня, 17:39

Стармер заявил, что Британия не может признать КСИР запрещенной организацией

Сегодня, 17:15

Турция или Пакистан рассматриваются как места для диалога Ирана и США

Сегодня, 17:14

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - ФОТО

Сегодня, 17:06

Два иранских политика получили «иммунитет» от атак США и Израиля

Сегодня, 17:00

Конор МакГрегор заявил, что возвращается в UFC

Сегодня, 16:57

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с дождливой погодой

Сегодня, 16:45

Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Сегодня, 16:33

Турция убеждает арабские страны не вступать в войну с Ираном - СМИ

Сегодня, 16:00

Постпред Ирана заявил о гибели 13 детей из-за атак США и Израиля

Сегодня, 15:50

МЧС России отправит Ирану более 300 тонн лекарств через Азербайджан

Сегодня, 15:35

Пезешкиан приветствовал позицию Эрдогана по событиям в регионе

Сегодня, 15:20

Ветераны США раскритиковали Белый дом за публикацию мемов об Иране

Сегодня, 15:00

В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

Сегодня, 14:43

Армянская церковь лишилась права на безвозмездное получение земельных участков

Сегодня, 14:33

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 14:28
Все новости
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

