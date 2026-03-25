Иран выдвинул США пять условий окончания конфликта - Press TV
Иран выставил США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного чиновника Исламской Республики.
В частности, Тегеран выдвинул следующие требования:
- Полное прекращение боевых действий и расправ над руководством со стороны США и Израиля;
- Создание механизмов, предотвращающих начало новых боевых действий против Исламской республики;
- Гарантированная и четко прописанная система выплаты компенсаций за ущерб, причиненных конфликтом;
- Завершение боевых действий на всех фронтах и со всеми «группами сопротивления» по всему региону;
- Международное признание права Ирана контролировать Ормузский пролив.
Собеседник телеканала также подчеркнул, что Исламская республика прекратит боевые действия тогда, когда сама этого захочет и когда будут выполнены ее условия. Он добавил, что Иран готов обороняться до тех пор, пока требования не будут учтены Вашингтоном.
819