Иран выдвинул США пять условий окончания конфликта - Press TV

Иран выставил США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного чиновника Исламской Республики.

В частности, Тегеран выдвинул следующие требования:

Полное прекращение боевых действий и расправ над руководством со стороны США и Израиля; Создание механизмов, предотвращающих начало новых боевых действий против Исламской республики; Гарантированная и четко прописанная система выплаты компенсаций за ущерб, причиненных конфликтом; Завершение боевых действий на всех фронтах и со всеми «группами сопротивления» по всему региону; Международное признание права Ирана контролировать Ормузский пролив.

Собеседник телеканала также подчеркнул, что Исламская республика прекратит боевые действия тогда, когда сама этого захочет и когда будут выполнены ее условия. Он добавил, что Иран готов обороняться до тех пор, пока требования не будут учтены Вашингтоном.