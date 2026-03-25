СМИ: Пентагон приказал перебросить 2 тыс. десантников на Ближний Восток

Военное министерство США отдало приказ о переброске порядка 2 тыс. десантников в ближневосточный регион.

С таким утверждением выступила газета The New York Times.

По ее сведениям, на Ближний Восток будут направлены военнослужащие "сил немедленного реагирования" элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что десантники будут располагаться "в непосредственной близости от Ирана".

На прошлой неделе телеканал Fox News сообщал о том, что на Ближний Восток отправилась амфибийно-десантная группа в составе около 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США.