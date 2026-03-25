США не собираются сокращать операцию против Ирана в период контактов с ним

Соединенные Штаты не собираются сокращать масштабы военной операции против Ирана в период контактов с исламской республикой, сообщила газете The New York Times (NYT) пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Пока президент [США Дональд] Трамп и его переговорщики изучают эту новую возможность ведения дипломатии [с Ираном], операция «Эпическая ярость» продолжается без снижения интенсивности для достижения военных целей, которые были изложены верховным главнокомандующим и Пентагоном», - сказала она.

Ссылаясь на двух неназванных должностных лиц, газета отмечает, что США передали Ирану через Пакистан свой план завершения военного конфликта, состоящий из 15 пунктов. Не ясно, готов ли Тегеран принять эти предложения за основу переговоров и согласен ли полностью с идеями Соединенных Штатов Израиль, признает NYT.

