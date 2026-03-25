Пресс-секретарь Нетаньяху уходит в отставку из-за критики за его резкие высказывания

First News Media23:25 - 25 / 03 / 2026
Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Зив Агмон уходит в отставку из-за критики за его резкие высказывания.

Как передает The Times of Israel, информацию распространила канцелярия израильского премьера.

Уточняется, что вчера вечером были преданы огласке "якобы расистские" высказывания Агмона в адрес евреев-мирзахим и нападки на самого премьера Биньямина Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что Агмон признает подлинность высказываний, но утверждает, что они вырваны из контекста.

"На прошлой неделе человек, с которым у меня были давние дружеские отношения, решил предать огласке мои высказывания из наших личных бесед. Подавляющее большинство этих разговоров состоялось еще до моего вступления в должность в канцелярии премьер-министра. Переданные цитаты были вырваны из контекста, и их единственной целью нанести ущерб моей репутации и самому премьеру", - отметил Агмон.

«Хатам аль-Анбия»: Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

Тегеран публично отклонил американский план урегулирования конфликта, но ...

Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное ...

Пашинян: ОДКБ направила нас на бойню в 2020 году - ВИДЕО

Тегеран публично отклонил американский план урегулирования конфликта, но допускает переговоры в частном порядке

Арагчи: В настоящее время Иран не ведёт никаких переговоров и не принимает призывы в этом направлении

Арагчи: Иран разрешил проход судов дружественных стран через Ормузский пролив

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Умер легендарный актёр Чак Норрис

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

Тегеран публично отклонил американский план урегулирования конфликта, но допускает переговоры в частном порядке

Арагчи: В настоящее время Иран не ведёт никаких переговоров и не принимает призывы в этом направлении

Арагчи: Иран разрешил проход судов дружественных стран через Ормузский пролив

Жена простила мужа в суде за убийство их сына

Переговоры США и Ирана могут состояться в эти выходные при участии Вэнса - СМИ

В Страсбурге в центре внимания находились научные инициативы азербайджанских студентов - ФОТО

Белый дом назвал дату визита Трампа в Китай

В Иране пригрозили закрытием Баб-эль-Мандебского пролива

Суд вынес приговор дяде, совершившему непристойные действия в отношении несовершеннолетнего племянника

Налажены новые связи между бизнесменами Азербайджана, Италии и стран Центральной Азии - ФОТО

Гутерриш призвал США, Израиль и Иран прекратить военные действия

Микаэль Форре: Канаки продолжат политическую борьбу за независимость

«Хатам аль-Анбия»: Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

Старший сын Роналду может перейти в академию «Реала»

Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничество

Иран выдвинул США пять условий окончания конфликта - Press TV

Пашинян: Причина всех наших исторических несчастий в том, что мы постоянно позволяли использовать себя против других

Иран уведомил Пакистан, что не примет предложенные США пункты

Пашинян: ОДКБ направила нас на бойню в 2020 году - ВИДЕО

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

