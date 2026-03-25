Пресс-секретарь Нетаньяху уходит в отставку из-за критики за его резкие высказывания

Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Зив Агмон уходит в отставку из-за критики за его резкие высказывания.

Как передает The Times of Israel, информацию распространила канцелярия израильского премьера.

Уточняется, что вчера вечером были преданы огласке "якобы расистские" высказывания Агмона в адрес евреев-мирзахим и нападки на самого премьера Биньямина Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что Агмон признает подлинность высказываний, но утверждает, что они вырваны из контекста.

"На прошлой неделе человек, с которым у меня были давние дружеские отношения, решил предать огласке мои высказывания из наших личных бесед. Подавляющее большинство этих разговоров состоялось еще до моего вступления в должность в канцелярии премьер-министра. Переданные цитаты были вырваны из контекста, и их единственной целью нанести ущерб моей репутации и самому премьеру", - отметил Агмон.