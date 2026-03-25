Арагчи: В настоящее время Иран не ведёт никаких переговоров и не принимает призывы в этом направлении

В настоящее время Иран не ведёт никаких переговоров и не принимает призывы в этом направлении.

Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи .

По его словам, разговоры о переговорах сейчас свидетельствуют о том, что противник ослаб.

«Если раньше они требовали безоговорочной капитуляции, то сейчас разговоры о переговорах — это признание поражения», — подчеркнул он.

Министр добавил, что прекращение огня возможно только при наличии гарантий, иначе конфликт может возобновиться.

«Прекращение огня без гарантий приводит к повторению войны», — отметил Арагчи.