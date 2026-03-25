Переговоры между США и Ираном могут пройти в эти выходные – глава МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в выходные в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и вопросам ядерной программы.

Как отметил Гросси в интервью итальянской газете Corriere della Sera, переговоры будут охватывать более широкий круг вопросов, выходящих за рамки ядерной энергетики.

«На этот раз на повестке дня также будут ракеты, ополченцы-союзники исламской республики и гарантии безопасности для Ирана», - заявил Генеральный директор МАГАТЭ.