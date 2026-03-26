Армения покажет купленную в последние годы военную технику

28 мая – в день Первой Республики Армения – на Площади Республики Еревана состоится военный парад.

Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, это не столько парад, сколько «отчет гражданам Армении». Он заверил, это будет впечатляющая картина для граждан. Пашинян добавил, что парад – очень тонкое явление, и оно может создать впечатление отказа от мирной повестки. «Поэтому мы продолжаем работать с международными партнерами, в том числе со странами региона, чтобы они не воспринимали это как отказ от мирной повестки», - отметил он.

