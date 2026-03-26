Страны НАТО хотят закупить авиабомбы, дроны и ПВО на $145 млрд

Потребности стран НАТО в авиационных боеприпасах, дальнобойных ракетах, беспилотниках и системах ПВО составили $145 млрд в 2025 году.

Об этом говорится в докладе генсека альянса Марка Рютте.

В докладе отмечается, что в 2025 году в рамках военных закупок НАТО сосредоточилась "на таких возможностях, как авиабомбы, беспилотники, высокоточные ракеты большой дальности, системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками".

"В результате НАТО определила многонациональные потребности в военных возможностях, которые оцениваются в $145 млрд, - говорится в документе. - Теперь НАТО работает с промышленностью и странами-членами, чтобы быстро и экономически выгодно разместить заказы на эти потребности".

Источник: ТАСС