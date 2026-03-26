Дом всемирноизвестного иранского кинорежиссера пострадал при авиаударах США

Дом, в котором жил один из самых известных иранских кинорежиссеров Аббас Киаростами (1940-2016), пострадал в результате американо-израильских авиаударов.

Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Помните Аббаса Киаростами, известного иранского режиссера, получившего "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале 1997 года за свой шедевр "Вкус вишни"? Даже его дом не избежал бомбардировок американо-израильских агрессоров. Был ли дом Киаростами частью предполагаемой "неминуемой угрозы" для Соединенных Штатов?!" - написал он в X.

Багаи отметил, что такие действия США и Израиля явно демонстрируют, что их агрессия направлена не против государства, она направлена против "глубоко укоренившейся культуры, цивилизации и идентичности".

Иранский кинорежиссер, сценарист, фотограф и поэт Аббас Киаростами умер 4 июля 2016 года в результате онкологического заболевания. Всемирную славу мэтру иранского кино принес снятый в 1997 году фильм "Вкус вишни", за который он получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Киаростами снял более 40 картин, многие из которых были номинированы на премии и стали лауреатами престижных международных киносмотров. В их числе "Жизненный опыт" (1973), "Путешественник" (1974), "Где дом друга?" (1987), "Нас унесет ветер" (1999), "Десять" (2002) и другие.

Источник: ТАСС