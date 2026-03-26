Дом всемирноизвестного иранского кинорежиссера пострадал при авиаударах США

First News Media18:45 - Сегодня
Дом, в котором жил один из самых известных иранских кинорежиссеров Аббас Киаростами (1940-2016), пострадал в результате американо-израильских авиаударов.

Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Помните Аббаса Киаростами, известного иранского режиссера, получившего "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале 1997 года за свой шедевр "Вкус вишни"? Даже его дом не избежал бомбардировок американо-израильских агрессоров. Был ли дом Киаростами частью предполагаемой "неминуемой угрозы" для Соединенных Штатов?!" - написал он в X.

Багаи отметил, что такие действия США и Израиля явно демонстрируют, что их агрессия направлена не против государства, она направлена против "глубоко укоренившейся культуры, цивилизации и идентичности".

Иранский кинорежиссер, сценарист, фотограф и поэт Аббас Киаростами умер 4 июля 2016 года в результате онкологического заболевания. Всемирную славу мэтру иранского кино принес снятый в 1997 году фильм "Вкус вишни", за который он получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Киаростами снял более 40 картин, многие из которых были номинированы на премии и стали лауреатами престижных международных киносмотров. В их числе "Жизненный опыт" (1973), "Путешественник" (1974), "Где дом друга?" (1987), "Нас унесет ветер" (1999), "Десять" (2002) и другие.

Источник: ТАСС

Актуально

Мнение

Без альтернатив: как Азербайджан стал осью коридора «Север - Юг»

Общество

Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В мире

СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

В мире

«Пути назад не будет»: Трамп призвал Иран поскорее заключить сделку

В мире

Уиткофф: США передали Ирану предложения из 15 пунктов

Axios: США готовят «финальный удар» по Ирану в случае провала переговоров

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Пехлеви призвал Трампа и Нетаньяху не убивать мирных иранцев

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

Последние новости

В Баку был открыт огонь по трем людям: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Уиткофф: США передали Ирану предложения из 15 пунктов

Сегодня, 20:42

Axios: США готовят «финальный удар» по Ирану в случае провала переговоров

Сегодня, 20:20

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 20:10

Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Сегодня, 20:00

Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану

Сегодня, 19:50

18-летний сын Рамзана Кадырова стал самым молодым майором в России - ВИДЕО

Сегодня, 19:40

Путешественники прибыли в Шушу - ФОТО

Сегодня, 19:30

Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 19:15

Азербайджан поддерживает деятельность стран Африки в сфере градостроительства - ФОТО

Сегодня, 19:00

Дом всемирноизвестного иранского кинорежиссера пострадал при авиаударах США

Сегодня, 18:45

Международные путешественники в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 18:42

Американцы начали экономить на еде из-за войны с Ираном

Сегодня, 18:30

ЦАХАЛ за последние дни ликвидировал более 30 боевиков «Хезболлах» на юге Ливана

Сегодня, 18:20

Нетаньяху: Израиль наносит удары по Ирану всеми силами

Сегодня, 18:15

ЦАХАЛ заявил о ликвидации иранского генерала

Сегодня, 18:10

СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

Сегодня, 17:52

Генсек НАТО призвал Грузию вернуться на проевропейский путь

Сегодня, 17:48

Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать

Сегодня, 17:28

МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Сегодня, 17:25
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40