Арагчи: Слова и действия американцев расходятся

Желание вести переговоры в то время, когда агрессия продолжается, а в регион направляются военные и техника, является показателем противоречия между действиями и словами американцев.

Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе состоявшегося телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Стороны провели обмен мнениями о процессах в регионе, а также о последствиях продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана.

Х. Фидан, коснувшись продолжающихся консультаций с рядом стран региона, подчеркнул, что Турция продолжит усилия по содействию прекращению войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на продолжающиеся контакты сторон по мирному урегулированию конфликта, США продолжат наносить удары по Ирану.

властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.