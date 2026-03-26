СМИ: Вэнс намерен посетить Венгрию 7-8 апреля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию 7-8 апреля в преддверии парламентских выборов в этой европейской стране.

Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на документ Госдепартамента.

По оценке издания, визит Вэнса в Будапешт призван продемонстрировать поддержку нынешней американской администрацией действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее в его поддержку высказался президент США Дональд Трамп.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" ведет предвыборную борьбу с оппозиционной партией "Тиса", на которую делает ставку руководство Евросоюза.