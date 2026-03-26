Лихачев: удары по АЭС «Бушер» показывают сдвижение красных линий
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта.
"Вчера, в 21:00 по мск, был прилет уже в район насосной станции. И это очень тревожный симптом, потому что насосная станция все-таки элемент инфраструктуры безопасности. Серьезных нарушений и разрушений нет, но это сигнал, что красные линии сдвигаются. Понимаете, что инфраструктура станции, значимая часть безопасности, не является той красной линией для участников конфликта", - сказал Лихачев журналистам.
Источник: ТАСС
