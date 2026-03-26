В США прошло второе судебное заседание по делу Мадуро и его супруги

Второе судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро завершилось в федеральном суде на Манхэттене под председательством судьи Элвина Хеллерстайна, передает ТАСС.

Заседание продолжалось около полутора часов. В ходе заседания Мадуро несколько раз шепотом общался со своим адвокатом во время выступления стороны обвинения. Помимо этого, ответчики делали себе заметки по ходу слушания.

Центральной темой слушания был вопрос препятствования американскими властями оплаты юридических услуг Мадуро и его жене Силии Флорес правительством Венесуэлы. Сторона защиты, в частности, указывает на то, что подобные действия нарушают право на адвоката по своему выбору и право использовать для этого легальные средства. В свою очередь обвинение утверждает, что разрешение на финансирование защиты Мадуро Каракасом станет нарушением санкционного режима. Судья после заслушивания доводов защиты и обвинения заявил, что не будет прекращать производство по этому делу, как того требует адвокат Мадуро. Вместе с тем Хеллерстайн указал, что намерен вскоре принять решение относительно необходимости обязать американскую администрацию разрешить Венесуэле оплачивать услуги адвокатов для ответчиков.

Мадуро и его жена были захвачены в начале января в ходе операции американских военных и силовых структур в их президентской резиденции в Каракасе и доставлены в Нью-Йорк. Супруги обвиняются в причастности к наркотеррористической деятельности на протяжении более 25 лет и содержатся под стражей в федеральном изоляторе в Бруклине. Все обвинения они полностью отрицают.