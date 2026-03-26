Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникам

First News Media11:48 - Сегодня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан, а также ряд стран за помощь иранским паломникам, оказавшимся за рубежом после начала войны на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Türkiye Today, об этом он заявил государственному телевидению Ирана.

Арагчи, в частности, поблагодарил Турцию, Азербайджан, Армению, Афганистан и Саудовскую Аравию "за помощь иранским паломникам, оказавшимся за границей во время конфликта с США и Израилем".

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40