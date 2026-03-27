Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте - ОБНОВЛЕНО
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте.
Церемония приурочена ко Всемирному дню театра.
Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале XX века как любительский. Статус государственного ему присвоили в 1998 году.
Источник: ТАСС
13:58
Президент России Владимир Путин 27 марта откроет по видео-конференц-связи (ВКС) после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что сегодня отмечается День театра. "По средствам видеоконференции президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте", - указал Песков, добавив, что речь идет об историческом театре, уходящем корнями в XIX век.
