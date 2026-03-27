Премьер-министр Монголии подал в отставку

First News Media14:13 - Сегодня
Глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар подал ходатайство об освобождении от должности на закрытом заседании руководящего совета правящей Монгольской Народной Партии (МНП).

Об этом сообщил ее генеральный секретарь Янгуугийн Содбаатар.

"Сегодня на заседании совета МНП обсуждались трудности социально-экономическая ситуации в Монголии из-за глобальной ситуации и проблемы, связанные с приостановкой работы парламента. В ходе заседания премьер-министр Гомбожавын Занданшатар по собственной инициативе подал заявление об отставке", - сказал генсек партии власти.

Заседание собралось в связи тем, что фракция главной оппозиционной Демократической Партии (ДП) в Великом государственном хурале (парламенте страны - прим. ТАСС) с 19 марта отказывается от участия в заседаниях, пока спикером является Ням-Осорын Учрал. Он, по мнению оппозиции, как лидер правящей партии должен возглавлять правительство, а не парламент.

"Совет нашей партии принял заявление об отставке с поста премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. Фракция МНП обсудит этот вопрос в соответствии с законом. Решение будет вынесено на рассмотрение комитетов парламента и депутатов на пленарном заседании", - добавил Янгуугийн Содбаатар.

Источник: ТАСС

Актуально

Политика

Байрамов и Мирзоян обсудили региональные вопросы

Политика

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Политика

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей ...

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям

В мире

В Армении прокомментировали реализацию проекта TRIPP

Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте - ОБНОВЛЕНО

В районе Тель-Авива прогремели взрывы

В Иране число гражданских объектов, поврежденных при авиаударах, возросло до 92 тыс.

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Пехлеви призвал Трампа и Нетаньяху не убивать мирных иранцев

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Байрамов и Мирзоян обсудили региональные вопросы

Сегодня, 16:35

В Армении прокомментировали реализацию проекта TRIPP

Сегодня, 16:25

Стали известны имена членов семьи, оказавшихся в беспомощном состоянии на Куре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:20

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Сегодня, 16:08

Актриса Ханде Эрчел вернулась в Турцию и дала показания по делу о наркотиках

Сегодня, 15:58

Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

В Масаллы автомобиль врезался в ограждение: есть погибший и раненые

Сегодня, 15:47

В районе Тель-Авива прогремели взрывы

Сегодня, 15:42

Фуат Октай: Выясняется, кто отдал приказ о запуске ракет из Ирана по Азербайджану и Турции

Сегодня, 15:40

В Иране число гражданских объектов, поврежденных при авиаударах, возросло до 92 тыс.

Сегодня, 15:37

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Сегодня, 15:35

Дорожная полиция обратилась к водителям

Сегодня, 15:33

Куба попросила Ватикан выступить посредником в отношениях с США

Сегодня, 15:30

В Израиле предупредили об усилении атак на Иран

Сегодня, 15:25

Иран ведет операцию возмездия и не готов выйти из войны, сообщил источник

Сегодня, 15:20

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 15:15

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение в призыве к свержению власти

Сегодня, 14:55

В Гедабее скончался двухлетний ребенок

Сегодня, 14:42

Роман Попов: Гумпомощь в Иран доставлена благодаря слаженной работе азербайджанских служб

Сегодня, 14:37

Fars: при ударах США и Израиля по Исфахану погибли 26 человек

Сегодня, 14:33
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40