Премьер-министр Монголии подал в отставку

Глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар подал ходатайство об освобождении от должности на закрытом заседании руководящего совета правящей Монгольской Народной Партии (МНП).

Об этом сообщил ее генеральный секретарь Янгуугийн Содбаатар.

"Сегодня на заседании совета МНП обсуждались трудности социально-экономическая ситуации в Монголии из-за глобальной ситуации и проблемы, связанные с приостановкой работы парламента. В ходе заседания премьер-министр Гомбожавын Занданшатар по собственной инициативе подал заявление об отставке", - сказал генсек партии власти.

Заседание собралось в связи тем, что фракция главной оппозиционной Демократической Партии (ДП) в Великом государственном хурале (парламенте страны - прим. ТАСС) с 19 марта отказывается от участия в заседаниях, пока спикером является Ням-Осорын Учрал. Он, по мнению оппозиции, как лидер правящей партии должен возглавлять правительство, а не парламент.

"Совет нашей партии принял заявление об отставке с поста премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. Фракция МНП обсудит этот вопрос в соответствии с законом. Решение будет вынесено на рассмотрение комитетов парламента и депутатов на пленарном заседании", - добавил Янгуугийн Содбаатар.

