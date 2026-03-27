СК Армении завершил предварительное следствие по делу в против Карапетяна

Следственный комитет Армении сообщил о завершении предварительного расследования дел в отношении российского бизнесмена Самвела Карапетяна, который обвиняется в призывах к захвату власти в стране и финансовые махинации.

"В главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения завершено предварительное расследование уголовных дел в отношении владельца ЗАО "Электрические сети Армении" С. К., а также руководителей его компаний В. Т. и А. Х. по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, использования своих служебных полномочий или влияния, полученного от них, для мошеннического хищения имущества в особо крупных размерах, отмывания денег в особо крупных размерах, осуществления незаконной деятельности с использованием юридического лица, а также публичных призывов С. К. к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Армении.