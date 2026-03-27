Fars: Иран угрожает ударами отелям в регионе, разместившим военных США

Власти Ирана угрожают, что нанесут удары по любому отелю на Ближнем Востоке, который разместит у себя американских военнослужащих.

С таким утверждением выступило агентство Fars.

Его источники в иранском военном командовании подчеркивают, что предупреждение соответствующего содержания направлено преимущественно Бахрейну и ОАЭ. Владельцам гостиниц в этих странах было передано послание от Тегерана, в котором исламская республика настоятельно рекомендовала им воздержаться от заселения в свои номера военнослужащих США.

Однако, отмечает агентство, речь идет не только о странах Персидского залива: по данным его источников, американские военные проживают в отелях в Бейруте и Дамаске, а также с недавних пор дислоцируются на военной базе рядом с аэропортом Джибути. Иран, указывает Fars, будет считать все гостиницы и иные объекты в упомянутых городах законными военными целями, если военнослужащие США не будут выселены оттуда в ближайшее время.

Источник: РИА Новости