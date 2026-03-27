WSJ: США за три недели конфликта с Ираном понесли ущерб в размере до $2,9 млрд

Вооруженные силы США за первые три недели вооруженного конфликта с Ираном понесли ущерб на общую сумму до $2,9 млрд.

Такую оценку озвучила газете The Wall Street Journal (WSJ) Элейн Маккаскер, занимавшая ранее должность и. о. заместителя министра обороны США, отвечающего за финансовые вопросы.

По ее словам, размер ущерба американской боевой технике и замены поврежденного оборудования оценивается на сумму от $1,4 до $2,9 млрд. Более высокая оценка учитывает повреждение катарского радара, размещенного на базе ВС США. WSJ отмечает, что основная часть ущерба была нанесена иранскими ракетами и беспилотниками.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель "Хатам аль-Анбия", центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.

