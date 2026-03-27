Bloomberg: нефть подорожает до $200 при продолжении конфликта вокруг Ирана
Цены на нефть могут достичь $200 за баррель, если конфликт вокруг Ирана продлится до июня и Ормузский пролив останется перекрытым.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Macquarie Group.
По его информации, вероятность такого сценария оценивается в 40%, тогда как возможность окончания конфликта к концу марта аналитики определяют в 60%. В случае длительного закрытия пролива цены должны вырасти настолько, чтобы сократить исторически большой объем мирового спроса на нефть, отмечают эксперты.
Закрытие Ормузского пролива уже привело к резкому росту цен на нефть и нефтепродукты, так как через него обычно проходит около 15 млн баррелей нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов в день.
Источник: ТАСС