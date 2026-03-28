СМИ: Саудовская Аравия загрузила резервный нефтепровод до Красного моря по максимуму

Саудовская Аравия вывела свой ключевой нефтепровод «Восток–Запад», пролегающий в обход Ормузского пролива, на полную мощность — 7 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Эр-Рияд задействовал этот маршрут в качестве резервного плана для наращивания экспорта нефти через Красное море на фоне фактической блокады Ормузского пролива, возникшей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Достижение проектной мощности трубопровода позволяет королевству сохранять экспортные объемы даже в условиях блокирования основного морского пути. Это решение стало частью более широкой стратегии Эр-Рияда по обеспечению стабильности поставок на мировые рынки на фоне растущей геополитической напряженности в регионе.

Нефтепровод «Восток–Запад», соединяющий месторождения на востоке Саудовской Аравии с терминалами на Красном море, был построен именно как обходной маршрут на случай перекрытия Ормузского пролива, через который обычно провозится около 20% объема мирового экспорта нефти.

Сейчас, когда пролив блокирован Ираном, саудовская нефть поступает по трубопроводу в порт Янбу на побережье Красного моря, где ее грузят на танкеры для дальнейшей транспортировки.

Источник: Газета