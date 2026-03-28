Пакистан готовится принять переговоры с участием Турции, Египта и Саудовской Аравии

Четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии для обсуждения событий в регионе, включая войну между США и Ираном, должна состояться 30 марта в Исламабаде, сообщает CNN со ссылкой на пакистанское гостелевидение.

Отмечается, что данная встреча станет первой в своем роде с начала войны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу AHaber сообщил, что изначально переговоры планировалось провести в Турции.

«Но поскольку нашему пакистанскому брату необходимо было оставаться в своей стране, мы перенесли их в Пакистан», - сказал Фидан в ходе интервью.

Пакистан стал ключевым посредником в нынешнем раунде дипломатии между США и Ираном, передав Ирану предложенный Вашингтоном мирный план из 15 пунктов.