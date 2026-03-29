Мирзоян: Работы над документом о стратегическом партнерстве с Ираном приостановлены

Работы над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Армении и Ирана на текущий момент приостановлены.

Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе беседы с журналистами, которую транслировали местные каналы.

"На данный момент это не обсуждается. Был запланирован визит, в рамках этого визита [обсуждение] документа <...>. По крайней мере, на текущий момент о реализации не говорится", - сказал министр.

