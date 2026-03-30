Азербайджан и Турция углубят сотрудничество в обеспечении информационной безопасности

Представители Администрации президента Азербайджана и Агентства развития медиа (MEDİA) посетили Центр по борьбе с дезинформацией департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции, сообщили в MEDİA.

В ходе визита координатор Центра по борьбе с дезинформацией Дениз Демир представил развернутую информацию о ключевых направлениях деятельности Центра, его институциональной структуре, а также реализуемых проектах и применяемых подходах в противодействии дезинформации.

Было отмечено, что Центр осуществляет системную и последовательную работу по оперативному выявлению, анализу и предотвращению распространения ложного и манипулятивного контента в современной информационной среде.

В ходе последовавшей двусторонней встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вызовам в сфере противодействия дезинформации, рассмотрели международный опыт и обсудили эффективные механизмы реагирования.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности, формирования устойчивой и надежной цифровой информационной среды, а также укрепления аналитического потенциала.

Источник: Report

