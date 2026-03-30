Дональд Трамп допустил захват острова Харк

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Вооруженные силы США предпримут попытку захватить остров Харк в Иране.

"Может, мы возьмем остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий", - сказал 29 марта глава Белого дома в интервью газете The Financial Times. "Это бы также означало, что нам пришлось бы находиться там какое-то время", - заявил американский лидер, имея в виду возможную высадку ВС США на Харке. "Не думаю, что у них есть какая-то защита. Мы очень легко можем взять его", - утверждал при этом глава вашингтонской администрации.

26 марта американский портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники сообщил о подготовке Пентагоном четырех возможных вариантов эскалации конфликта с Ираном, которые могут включать захват островов Харк, Ларак или Абу-Муса.

Источник: ТАСС