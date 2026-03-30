Дональд Трамп допустил захват острова Харк

First News Media08:35 - Сегодня
Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Вооруженные силы США предпримут попытку захватить остров Харк в Иране.

"Может, мы возьмем остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий", - сказал 29 марта глава Белого дома в интервью газете The Financial Times. "Это бы также означало, что нам пришлось бы находиться там какое-то время", - заявил американский лидер, имея в виду возможную высадку ВС США на Харке. "Не думаю, что у них есть какая-то защита. Мы очень легко можем взять его", - утверждал при этом глава вашингтонской администрации.

26 марта американский портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники сообщил о подготовке Пентагоном четырех возможных вариантов эскалации конфликта с Ираном, которые могут включать захват островов Харк, Ларак или Абу-Муса.

Источник: ТАСС

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Расимом ...

Проходит церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым - ФОТО

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Национальный рестарт: что даст нам турнир FIFA SERIES 2026?

В Бейруте при ударе Израиля погиб член руководства «Хезболлах»

NYT: несколько сотен американских спецназовцев прибыли на Ближний Восток

Турция намерена добиться прекращения огня между США и Ираном

КСИР подтвердил гибель командующего ВМС

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Американцы начали экономить на еде из-за войны с Ираном

Арагчи: Ормузский пролив открыт для не участвующих в войне с Ираном стран

25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей

«Хатам аль-Анбия»: Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

