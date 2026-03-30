Трамп утверждает, что Иран готов выполнить многие требования США

Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что руководство Ирана выражает готовность выполнить большую часть требований США.

"Они уступили нам по большей части пунктов. Почему бы им этого не сделать?" - заявил он журналистам на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон, отвечая на вопрос о том, направили ли США Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта. "Они соглашаются с нашим планом. Я имею в виду, что мы попросили их о 15 вещах", - добавил американский лидер. Он заверил, что Тегеран "по большей части" согласен выполнить эти требования. "Мы попросим их еще о паре вещей", - подчеркнул американский лидер.

"Я предполагаю, что будет заключена сделка с Ираном. Это может быть скоро", - считает президент США. "Я думаю, что мы заключим сделку с ними, вполне уверен в этом. Но вполне возможно, что и нет", - отметил он.

Президент США также выразил уверенность в том, что в Иране фактически произошла смена власти. "Я бы посчитал, что это смена режима. И, если честно, они ведут себя очень разумно", - отметил он, говоря о представителях Ирана.

Лидер США вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, в котором провел выходные.