Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по нефти

Несколько стран Ближнего Востока и Южной Азии перед встречей глав МИД в Исламабаде 29 марта направили Вашингтону предложения о возобновлении работы Ормузского пролива.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, предложения, переданные 29 марта, включали в себя систему платного прохода через пролив по примеру Суэцкого канала.

Также источники Reuters сообщили о том, что Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению транспортировкой нефтепродуктов через Ормузский пролив. Этот вопрос обсуждался с американской и иранской делегацией соответственно.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии. 11 марта представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.

Источник: ТАСС