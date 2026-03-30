 Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по нефти
Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по нефти

First News Media09:25 - Сегодня
Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по нефти

Несколько стран Ближнего Востока и Южной Азии перед встречей глав МИД в Исламабаде 29 марта направили Вашингтону предложения о возобновлении работы Ормузского пролива.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, предложения, переданные 29 марта, включали в себя систему платного прохода через пролив по примеру Суэцкого канала.

Также источники Reuters сообщили о том, что Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению транспортировкой нефтепродуктов через Ормузский пролив. Этот вопрос обсуждался с американской и иранской делегацией соответственно.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии. 11 марта представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40