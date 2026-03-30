В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета

First News Media10:12 - Сегодня
Пассажир дважды попытался открыть дверь аварийного выхода самолета Airbus A321, выполнявшего рейс Бангалор - Варанаси в Индии, экипаж предотвратил инцидент.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Воздушное судно авиакомпании IndiGo накануне выполняло рейс из Бангалора (индийский штат Карнатака) в Варанаси (индийский штат Уттар-Прадеш). На его борту находились более 100 человек. Инцидент произошел незадолго до посадки, когда самолет следовал на высоте около 150 метров. Пилот был вынужден уйти на повторный заход на посадку.

Рейс благополучно приземлился в аэропорту Варанаси. В результате инцидента никто не пострадал, однако пассажиры на борту испытали серьезный стресс.

После посадки самолета пассажир был задержан и передан полиции. На допросе мужчина заявил, что не осознавал своих действий и хотел покинуть самолет, потому что его преследовало приведение.

Источник: ТАСС

