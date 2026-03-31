Белый дом рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля

Соединенные Штаты рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать публикацию главы американской администрации Дональда Трампа, который написал ранее в Truth Social, что США приостанавливают удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней - до 6 апреля. На вопрос о том, чего США рассчитывают добиться в отведенный срок, Ливитт пояснила, что Трамп "хочет заключить сделку". "Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет по истечении этого 10-дневного периода", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Глава американской администрации ранее заявил, что США уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если Тегеран сорвет переговоры об урегулировании с Вашингтоном. При этом президент сообщил, что США ведут переговоры с "новыми, более разумными" властями Ирана о завершении вооруженного конфликта. Он добавил, что в ходе этих дискуссий был достигнут "значительный прогресс".

Ранее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что Иран получил от США через Пакистан и других посредников предложение провести переговоры, но прямых контактов с Вашингтоном не было.

Источник: ТАСС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
