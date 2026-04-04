Эрдоган: конфликт вокруг Ирана зашел в геостратегический тупик

Конфликт вокруг Ирана зашел в геостратегический тупик, международное сообщество должно активизировать усилия для его урегулирования, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Президент Эрдоган отметил, что процесс, начавшийся с вмешательства в Иране, зашел в геостратегический тупик, и международное сообщество должно активизировать усилия, чтобы положить конец этой войне", - говорится в сообщении департамента коммуникаций турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

Эрдоган и Рютте обсудили региональные и глобальные вопросы, а также проблемы, касающиеся НАТО.

Источник: Анадолу