В Конгрессе США потребовали импичмента Трампа в связи с ситуацией в Иране

Конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Дональду Трампу в связи с войной против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Демократы обсуждают инициирование голосования по этому вопросу или составление обращения в кабинет министров с призывом применить 25-ю поправку к Конституции США, рассказал один из собеседников издания. Однако источники издания отметили, что пока эти обсуждения не вышли на уровень руководства.

Многие конгрессмены призвали к отставке Трампа в публичных заявлениях. «Импичмент. Отстранение. Этот невменяемый псих должен быть отстранен от должности», — написал член палаты представителей Ильхан Омар (Миннесота). Другой член палаты представителей Яссамин Ансари (Аризона) указал, что «25-я поправка существует не просто так» и ею следует воспользоваться, поскольку «на кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы».

В статье сказано, что ситуация обострилась после публикации Трампа в Truth Social, в которой он, угрожая Ирану, заявил, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить».

Axios отметил, что реализовать задуманное демократами не выйдет без значительной поддержки республиканцев в конгрессе, который состоит из людей, лояльных Трампу.