Пентагон заявил, что США уничтожили 150 кораблей Ирана

Американские вооруженные силы в ходе операции против Ирана уничтожили 150 его кораблей и 80% промышленных объектов по производству ракет.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн.

«Как сказал министр [Пит Хегсет], иранский флот сейчас в основном лежит на дне Персидского залива. По нашим оценкам, мы потопили более 90% их основного флота, включая все крупные надводные боевые корабли, теперь 150 кораблей находятся на дне океана», - сказал генерал.

По его словам, в ходе ударов было уничтожено более 95% иранских складов с морскими минами. «И, пожалуй, самое главное, мы уничтожили оборонно-промышленную базу Ирана, их способность восстановить эти возможности в ближайшие годы. Вместе с нашими партнерами мы нанесли удары примерно по 90% их оружейных заводов», - сообщил Кейн. Он добавил, что в ходе операции были поражены все фабрики по производству беспилотников Shahed и систем наведения для этих дронов.

«Их промышленные мощности для нужд противоракетной обороны разрушены: уничтожено более 80% их ракетных объектов, а также их производственные мощности по выпуску твердотопливных ракетных двигателей», - утверждал Кейн.

Источник: ТАСС