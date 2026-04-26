На приеме с участием Трампа произошла стрельба - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.

Ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет. Нападавшего задержали.

Трамп позднее заявил, что Секретная служба "действовала быстро и смело", отметив, что раненый сотрудник находится в хорошем состоянии. Он также сообщил, что по настоянию служб безопасности покинул гостиницу. В отдельном комментарии президент предположил, что стрелявший действовал в одиночку и что инцидент не связан с международной обстановкой, включая напряженность вокруг Ирана.

По мнению Трампа, против него неоднократно совершали покушения из-за большого объема проделанной им работы. "Они пытаются убить тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщают, что задержанный - 31-летний Коул Томас Аллен, житель Калифорнии. По данным CBS News и других изданий, он был гостем гостиницы и имел при себе несколько видов оружия. Ожидается, что официальные обвинения ему предъявят в понедельник. Следствие продолжает устанавливать мотивы и изучает его перемещения и возможные связи.

По состоянию на утро воскресенья, все высокопоставленные участники мероприятия, включая президента, первую леди и членов кабинета, находятся в безопасности. Место происшествия оцеплено, в гостинице продолжаются следственные действия. Вечер, прерванный из?за стрельбы, планируется перенести на более позднюю дату.

Источник: Интерфакс