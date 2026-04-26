На приеме с участием Трампа произошла стрельба - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

First News Media09:00 - Сегодня
В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.

Ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет. Нападавшего задержали.

Трамп позднее заявил, что Секретная служба "действовала быстро и смело", отметив, что раненый сотрудник находится в хорошем состоянии. Он также сообщил, что по настоянию служб безопасности покинул гостиницу. В отдельном комментарии президент предположил, что стрелявший действовал в одиночку и что инцидент не связан с международной обстановкой, включая напряженность вокруг Ирана.

По мнению Трампа, против него неоднократно совершали покушения из-за большого объема проделанной им работы. "Они пытаются убить тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщают, что задержанный - 31-летний Коул Томас Аллен, житель Калифорнии. По данным CBS News и других изданий, он был гостем гостиницы и имел при себе несколько видов оружия. Ожидается, что официальные обвинения ему предъявят в понедельник. Следствие продолжает устанавливать мотивы и изучает его перемещения и возможные связи.

По состоянию на утро воскресенья, все высокопоставленные участники мероприятия, включая президента, первую леди и членов кабинета, находятся в безопасности. Место происшествия оцеплено, в гостинице продолжаются следственные действия. Вечер, прерванный из?за стрельбы, планируется перенести на более позднюю дату.

Источник: Интерфакс

Ильхам Алиев: Глубоко потрясён стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Общество

Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

Спорт

Без трофеев в свой исторический сезон

В мире

Пезешкиан заявил о противоречии между действиями США и их заявлениями

14 погибших, 40 раненых: теракт в Колумбии перед президентскими выборами

Шесть пассажиров пострадали при эвакуации в аэропорту Нью-Дели

На приеме с участием Трампа произошла стрельба - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Суд в ЕС потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту

Видео с Энн Хэтэуэй, сказавшей «иншаллах», стало вирусным - ВИДЕО

Свекровь застрелила бывшую королеву красоты Мексики из-за ревности к сыну - ВИДЕО

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Фидан и представители США, Пакистана и Ирана обсудили диалог с Тегераном

Сегодня, 13:17

Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

Сегодня, 13:15

Турция увеличит мощности хранения нефти в порту Джейхан

Сегодня, 12:59

Хетаг Газюмов - лучший тренер по версии Европейского союза борьбы

Сегодня, 12:44

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 12:26

Без трофеев в свой исторический сезон

Сегодня, 12:03

Пезешкиан заявил о противоречии между действиями США и их заявлениями

Сегодня, 11:54

Осадки и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:34

14 погибших, 40 раненых: теракт в Колумбии перед президентскими выборами

Сегодня, 11:10

Ильхам Алиев: Глубоко потрясён стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

Сегодня, 10:54

Появились новые данные о личности стрелявшего на мероприятии с Трампом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:36

Шесть пассажиров пострадали при эвакуации в аэропорту Нью-Дели

Сегодня, 10:29

Сегодня свыше 55 тыс. выпускников сдадут экзамен — ГЭЦ

Сегодня, 09:59

40 лет аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 09:31

На приеме с участием Трампа произошла стрельба - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

Арагчи: Иран не уверен, что США готовы к диалогу

Сегодня, 00:00

Шахбаз Шариф сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Пезешкианом

25 / 04 / 2026, 23:45

Нетаньяху приказал армии Израиля нанести мощные удары по «Хезболле» в Ливане

25 / 04 / 2026, 23:40

Трамп заявил, что получил от Ирана новое предложение

25 / 04 / 2026, 23:20

Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев взял бронзу ЧЕ в Албании

25 / 04 / 2026, 23:00
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
