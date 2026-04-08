Макрон: около 15 стран планируют миссию по безопасности Ормузского пролива

Около 15 стран готовят миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируется координировать с Ираном.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании Совета по национальной обороне республики.

«Около 15 стран уже вовлечены и участвуют в планировании под руководством Франции строго оборонительной миссии в координации с Ираном, когда для этого будут созданы условия, чтобы способствовать восстановлению судоходства», — сказал французский лидер. Его выступление транслировалось в X.

Он приветствовал «готовность Ирана разблокировать Ормузский пролив» и достижение между Вашингтоном и Тегераном соглашения о прекращении огня.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение было принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщил Высший совет национальной безопасности Исламской Республики, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля для «достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров».

Источник: ТАСС