Вице-консул Азербайджана проверил условия содержания соотечественников в колонии Екатеринбурга

First News Media20:40 - Сегодня
В исправительной колонии № 10 (ИК-10) Екатеринбурга прошла встреча вице-консула Генерального консульства Азербайджанской Республики Эльнура Абдуллаева с осуждёнными соотечественниками, отбывающими наказание в учреждении.

Как сообщила пресс-служба свердловского ГУ ФСИН, основными темами беседы стали правовая помощь, порядок оформления документов, возможности связи с родственниками, перспективы перевода для дальнейшего отбывания наказания на родину и условия условно-досрочного освобождения.

Кроме того, дипломат оценил бытовые условия содержания осуждённых, качество питания и медицинского обслуживания, чтобы убедиться в соблюдении прав граждан Азербайджана.

Источник: МК

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой

ЕБРР включил Азербайджан в программу помощи пострадавшим экономикам от ...

Пашинян: Железнодорожное сообщение через Азербайджан создает дополнительные ...

СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

Президент Эрдоган: важно не предоставлять возможности тем, кто стремится сорвать мирный процесс

Хаменеи: Иран не стремится к войне, но не будет отказываться от своих прав

МИД Ирана: Проведение переговоров зависит от приверженности США обязательствам

Молдова официально полностью вышла из СНГ

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

В Нидерландах депутатка отредактировала свое фото и была исключена из партии

«Это незаконно»: Трамп раскритиковал Иран за «живые щиты» - ВИДЕО

Арагчи: Удары по ядерным объектам могут привести к тяжелым экологическим последствиям

Чарльза III заподозрили в том, что он стал мусульманином

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

