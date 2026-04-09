Вице-консул Азербайджана проверил условия содержания соотечественников в колонии Екатеринбурга

В исправительной колонии № 10 (ИК-10) Екатеринбурга прошла встреча вице-консула Генерального консульства Азербайджанской Республики Эльнура Абдуллаева с осуждёнными соотечественниками, отбывающими наказание в учреждении.

Как сообщила пресс-служба свердловского ГУ ФСИН, основными темами беседы стали правовая помощь, порядок оформления документов, возможности связи с родственниками, перспективы перевода для дальнейшего отбывания наказания на родину и условия условно-досрочного освобождения.

Кроме того, дипломат оценил бытовые условия содержания осуждённых, качество питания и медицинского обслуживания, чтобы убедиться в соблюдении прав граждан Азербайджана.

