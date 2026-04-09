Эрдоган: важно не предоставлять возможности тем, кто стремится сорвать мирный процесс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Согласно заявлению, опубликованному в социальных сетях Управлением коммуникаций при президенте Турецкой Республики, в ходе беседы лидеры обсудили вопросы перемирия и ситуации с безопасностью в регионе.

Президент Эрдоган отметил, что в процессе достижения перемирия Турция прилагает интенсивные усилия совместно с заинтересованными странами.

Глава турецкого государства подчеркнул, что предстоящие переговоры необходимо максимально использовать для достижения прочного мира и стабильности. Он подчеркнул, что важно не предоставлять возможности тем, кто стремится сорвать этот процесс. По его словам, Турция совместно с дружественными странами готова оказывать всяческую поддержку в новом процессе.

Президент Эрдоган вновь выразил соболезнования и скорбь в связи с потерями братского иранского народа. Президент Турции отметил, что целью Анкары является создание в регионе новой атмосферы здравого смысла и диалога.

