Уверен в переизбрании: Пашинян планирует снова встретиться с Путиным во второй половине июня

У меня с президентом России Владимиром Путиным не было никаких закулисных встреч, был рабочий обед.

Об этом на брифинге после заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя критические оценки, озвученные после его недавнего визита в Москву.

«Мы, как всегда, обедали и общались в дружеской атмосфере. И, как я уже говорил, оцениваю этот визит очень позитивно. Все остальные же свободны в своих оценках», - добавил Пашинян.

По его словам, они уже договорились о дальнейших встречах и мероприятиях. «Мы запланировали встречу на высшем уровне уже во второй половине июня (парламентские выборы пройдут 7 июня – ред.). Что же касается общего содержания, я думаю, что то, что я сказал, является на деле отражением моих прежних публичных заявлений, но уже в этом зале. Так что я не сказал ничего нового на встрече с президентом Российской Федерации», - отметил Никол Пашинян.

По его оценке, отношения Армении и России на сегодняшний день находятся на стадии «конструктивной трансформации». Глава правительства положительно оценил данный процесс.

Источник: news.am