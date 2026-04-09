Пезешкиан: удары Израиля по Ливану делают переговоры бессмысленными

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что удары Израиля по Ливану подрывают режим прекращения огня и делают любые переговоры бессмысленными.

По его словам, действия Израиля фактически нивелируют дипломатические усилия и ведут к дальнейшей эскалации. Пезешкиан также подчеркнул, что Иран «не оставит ливанский народ».

Заявления прозвучали на фоне резкого обострения ситуации: Израиль нанёс по Ливану самые массированные удары с момента начала конфликта с «Хезболлой» в прошлом месяце. По имеющимся данным, в результате атак в среду погибли более 250 человек.

Источник: Reuters