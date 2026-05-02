Крупный пожар вдоль трассы Баку-Сумгайыт: сгорели мебельный цех и автомастерская - ФОТО - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило заявление в связи с пожаром в Абшеронском районе, на 7-м км трассы Баку - Сумгайыт.

Как сообщает пресс-служба ведомства, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС при оценке оперативной обстановки на месте происшествия установили, что пожар вспыхнул в нескольких смежных объектах различного назначения, расположенных под одной крышей. Риск дальнейшего распространения огня был оценен как высокий.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных расчетов возгорание было локализовано и потушено в кратчайшие сроки, не допустив его дальнейшего распространения на соседние строения.

В результате пожара из объектов различного назначения (общая площадь 650 кв.м) сгорели легковоспламеняющиеся конструкции мебельного цеха площадью 100 кв.м, легковоспламеняющиеся конструкции другого мебельного цеха площадью 90 кв.м, легковоспламеняющиеся конструкции автомобильного ремонтной мастерской площадью 120 кв.м на участке 20 кв.м, а также оборудование внутри смежного мебельного цеха площадью 120 кв.м на участке 5 кв.м.

Кроме того, из-за воздействия высокой температуры в соседнем цехе деформировался кондиционер в грузовой части грузового автомобиля Isuzu, находившегося на ремонте.

Остальные смежные складские помещения и автомобили были защищены от огня.