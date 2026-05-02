Представители дипкорпуса отправились в Лачын

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса отправились в Лачын.

Как передает Report, дипломаты ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, а также посетят открывшиеся предприятия и музеи.

В рамках визита планируется ознакомление с деятельностью швейной, мебельной и обувной фабрик, предприятий по производству эфирных масел и животноводческих предприятий, функционирующих в агропромышленном парке Zerti Aqro в Лачыне, а также с деятельностью тепличных и питомниковых комплексов.

Также предусмотрено посещение дипломатами комплекса отдыха "Лачын".

Состоявшаяся поездка является 21-м по счету визитом представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.