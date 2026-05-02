В Тертере мужчина умер после того, как его ужалила пчела

В Тертерском районе 48-летний мужчина скончался от укуса пчелы в гостях.

Как сообщает АПА, происшествие зафиксировано вчера в селе Дюярли вышеуказанного района.

Житель города Баку Назим Амрахов (1978 года рождения) был доставлен в больницу после того, как его ужалила пчела во дворе дома родственника, где он находился в гостях. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в медицинском учреждении.

По факту случившегося проводится расследование.