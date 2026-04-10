Трамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что Ирану не следует взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.

"Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить", - написал американский лидер в Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 8 апреля заявила, что США выступают против взимания Ираном платы с проходящих через Ормузский пролив судов, но возможность того, что Вашингтон и Тегеран станут делать это совместно, будет обсуждена в последующие две недели.

Источник: ТАСС