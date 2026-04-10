Один из самых авторитетных вузов мира внесли в перечень нежелательных организаций в РФ

Стэнфордский университет, официально именуемый Американским Университетом им. Леланда Стэнфорда-младшего, теперь входит в список иностранных и международных организаций, чья деятельность на территории Российской Федерации признана нежелательной.

Запись об этом появилась в реестре Минюста.

«Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет им. Леланда Стэнфорда — младшего», «Стэнфордский университет»), США», — говорится в соответствующем перечне на сайте российского ведомства.

Наряду со Стэнфордским университетом, в список нежелательных организаций вошли также американская структура «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».