Нетаньяху поручил начать прямые переговоры Израиля с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении радикального шиитского движения "Хезболлах" и установлении мирных отношений между странами.

Соответствующее заявление было опубликовано 9 апреля на сайте израильского правительства.

По словам Нетаньяху, от властей Ливана "неоднократно" поступали просьбы о начале переговоров. Премьер-министр отметил, что поручение "как можно скорее" приступить к диалогу он отдал на заседании правительства 8 апреля. "Израиль высоко ценит сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута", - добавил Нетаньяху.

Переговоры со стороны Израиля возглавит посол страны в США Йехиэль Лейтер, сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на источник. Другой собеседник издания указал, что переговоры начнутся на следующей неделе в Госдепартаменте США.

8 апреля президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Нетаньяху попросил его сократить число ударов по Ливану, чтобы не сорвать переговоры с Ираном, с которым обе страны ведут войну с конца февраля. В ответ Израиль согласился "быть помогающим партнером", сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Отмечается, что разговор лидеров двух стран состоялся после того, как Нетаньяху в тот же день публично заявил о продолжении израильских ударов по Ливану и наземной операции на юге соседней страны. Такое решение он объяснил тем, что объявленное США и Ираном двухнедельное перемирие не касается Ливана. Позицию Нетаньяху поддержал вице-президент Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, но представители Тегерана заявили, что прекращение боевых действий в Ливане входило в соглашение о перемирии.

Двухнедельное перемирие

США и Израиль с 28 февраля наносили по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. Тегеран в ответ атаковал соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов.

В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня - соглашение было достигнуто менее чем за час до истечения срока ультиматума Трампа, пообещавшего "уничтожить" Исламскую Республику. Американский лидер заявил, что сделка стала "полной и абсолютной победой" США. Тегеран, в свою очередь, расценил перемирие как свою победу. "Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации", - говорилось в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Источник: DW