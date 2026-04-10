Нетаньяху поручил начать прямые переговоры Израиля с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении радикального шиитского движения "Хезболлах" и установлении мирных отношений между странами.

Соответствующее заявление было опубликовано 9 апреля на сайте израильского правительства.

По словам Нетаньяху, от властей Ливана "неоднократно" поступали просьбы о начале переговоров. Премьер-министр отметил, что поручение "как можно скорее" приступить к диалогу он отдал на заседании правительства 8 апреля. "Израиль высоко ценит сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута", - добавил Нетаньяху.

Переговоры со стороны Израиля возглавит посол страны в США Йехиэль Лейтер, сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на источник. Другой собеседник издания указал, что переговоры начнутся на следующей неделе в Госдепартаменте США.

8 апреля президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Нетаньяху попросил его сократить число ударов по Ливану, чтобы не сорвать переговоры с Ираном, с которым обе страны ведут войну с конца февраля. В ответ Израиль согласился "быть помогающим партнером", сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Отмечается, что разговор лидеров двух стран состоялся после того, как Нетаньяху в тот же день публично заявил о продолжении израильских ударов по Ливану и наземной операции на юге соседней страны. Такое решение он объяснил тем, что объявленное США и Ираном двухнедельное перемирие не касается Ливана. Позицию Нетаньяху поддержал вице-президент Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, но представители Тегерана заявили, что прекращение боевых действий в Ливане входило в соглашение о перемирии.

Двухнедельное перемирие

США и Израиль с 28 февраля наносили по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. Тегеран в ответ атаковал соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов.

В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня - соглашение было достигнуто менее чем за час до истечения срока ультиматума Трампа, пообещавшего "уничтожить" Исламскую Республику. Американский лидер заявил, что сделка стала "полной и абсолютной победой" США. Тегеран, в свою очередь, расценил перемирие как свою победу. "Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации", - говорилось в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Источник: DW

Актуально

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев обратился к пассажирам, вылетающим в ночь с 11 ...

Общество

Началось восстановление обрушившейся части крепостной стены в Ичеришехер - ФОТО

Политика

«Мост мира»: делегация из Армении прибыла в Азербайджан через сухопутную границу ...

Политика

Руководство Минобороны Азербайджана проследило за ходом тактических учений - ...

В мире

«Грапарак»: Наблюдатели миссии ЕС проводят большую часть своего времени в развлекательных заведениях - ФОТО

В Иране допустили составление соглашения с Оманом о контроле над Ормузом

Израиль пошел на переговоры с Ливаном под давлением США - СМИ

Стармер заявил, что «сыт по горло» действиями Трампа и Путина

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Трамп пообещал «устроить ад» Ирану

Над Черным морем появилось необычное облако

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

Последние новости

«Грапарак»: Наблюдатели миссии ЕС проводят большую часть своего времени в развлекательных заведениях - ФОТО

Сегодня, 13:00

В скандальном конфликте вокруг балета «Легенда о любви» расставлены все точки над «i» - ФОТО

Сегодня, 12:55

В Иране допустили составление соглашения с Оманом о контроле над Ормузом

Сегодня, 12:50

Трагическое ДТП в Гяндже: есть погибший и пострадавший

Сегодня, 12:40

Началось восстановление обрушившейся части крепостной стены в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 12:38

Коммерческая недвижимость Avant уже в продаже: возможности для бизнеса в масштабном комплексе на 3000 семей! – ФОТО

Сегодня, 12:28

Израиль пошел на переговоры с Ливаном под давлением США - СМИ

Сегодня, 12:25

ТуранБанк начал сотрудничество со швейцарским фондом responsAbility Investments AG

Сегодня, 12:24

Стармер заявил, что «сыт по горло» действиями Трампа и Путина

Сегодня, 12:15

Проект TRIPP остается в повестке США, заявляют в Госдепе

Сегодня, 12:13

Международный аэропорт Гейдар Алиев обратился к пассажирам, вылетающим в ночь с 11 на 12 апреля

Сегодня, 12:10

«Мост мира»: делегация из Армении прибыла в Азербайджан через сухопутную границу - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Руководство Минобороны Азербайджана проследило за ходом тактических учений - ФОТО

Сегодня, 11:43

На этой дороге вас могут оштрафовать на 100 манатов - ФОТО

Сегодня, 11:35

Первый трейлер нового драматического сериала «IV Divar» - ВИДЕО

Сегодня, 11:33

В Азербайджане экс-главу муниципалитета обвиняют в продаже 13 га земли по заниженной цене

Сегодня, 11:30

Декларирование подоходного налога в Азербайджане переходит в электронный формат

Сегодня, 11:23

Вашингтон примет на следующей неделе первые прямые переговоры Израиля и Ливана

Сегодня, 11:10

Служба электронной безопасности провела расследование на основании обращения из Венгрии

Сегодня, 11:05

В крупной партии пестицидов из Ирана выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 10:58
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40